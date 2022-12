NÄDALA PERSOON ⟩ Aleksander Pulver: peame õppima psühhopaatidega koos elama ja neid vaos hoidma

Psühholoog Aleksander Pulver räägib, et erilist vahet ei ole, kas ahv viskab juhuslikult nooli märklaua pihta või tuntud politoloog ütleb, mis kahe järgmise kuu jooksul toimuma hakkab. Sündmused on täiesti ühetaolised oma ennustusjõu poolest.

Lõppev aasta on olnud kobarprobleemide aasta: ühed hädad on mööda saamas ja teised asemele tulnud. Kriisid ja pidev stress on murdnud paljusid, aga õnneks mitte kõiki.