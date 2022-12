GALERII ⟩ Vaata, millised on pealinna kauneimad jõuluaknad

Kesklinna vanema Monika Haukanõmme sõnul olid kõik konkursile esitatud tööd meeleolukad ning lisavad jõuluajal linnaruumile sära juurde. «Aasta lõpp on väga kiire aeg ning seetõttu soovin tänada kõiki konkursil osalejaid. Seda konkurssi korraldades on meie soov olnud tuua linnaruumi veelgi enam pühademeeleolu, ning tänavused vaateakende jõulukujundused seda eesmärki kahtlemata ka täitsid,» ütles Haukanõmm. «Hindamiskomisjon valis välja kolm parimat kujundust, mis hakkasid silma huvitavate motiivide või lahendusviiside poolest ning rahva lemmiku valimisel said oma sõna sekka öelda ka linnakodanikud. Palju õnne kõikidele võitjatele.»