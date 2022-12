Politsei kahtlustab noortekeskuse endist ametnikku raha omastamises

Prokuratuuri avalike suhete nõunik Kauri Sinkevicius ütles BNS-ile, et politsei on kriminaalasjas kohtueelse menetluse läbi viinud. «Uurimise käigus kuulati üle enam kui 70 tunnistajat, misjärel esitati 49-aastasele naisele kahtlustus omastamises ametiisiku poolt. Kahtlustuse kohaselt põhjustati Saaremaa vallavalitsusele omastamisega veidi üle 2000 euro suurune kahju,» lausus Sinkevicius. Ta lisas, et kahtlustuse on saanud noortekeskuse endine ametnik.

«Politsei saatis kriminaalasja materjalid hiljuti prokuratuuri. Prokurör töötab kogutud materjali läbi ja otsustab seejärel, milline on kriminaalasja edasine käik,» ütles Sinkevicius.

Ametniku poolt toime pandud omastamise eest näeb karistusseadustik süüdimõistmisel ette rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistuse.

Kuressaare avatud noortekeskuse endine juhataja Anneli Meisterson ütles BNS-ile, et ei saa vastata küsimusele, kas ta on kriminaalasjas kahtlustuse saanud. „Ma ei saa sellest rääkida,” lausus ta. Meisterson meenutas, et kui tema noortekeskuse juhatajana tööd alustas, ei olnud seal asutuses kõige parem kliima.

«Kui seal ka midagi toimus, siis see ei olnud kuritegelik, vaid lihtsalt see, et vallavalitsusel ei olnud korda, kuidas neid asju teha. Meil ei olnud ka sularaha kogumise kassat või õigemini ei olnud kohta, kus neid hoida, sest meil käis igasuguseid inimesi,» rääkis Meisterson. Pärast revisjonikomisjoni akti läinud tema sõnul olukord noortekeskuses paremaks.

Politsei alustas Kuressaare avatud noortekeskuse Noortejaam sularahatehingute uurimise kohta kriminaalmenetlust 2020. aasta jaanuaris, kui Noortejaama toonane juhataja Anneli Meisterson esitas koostöös Saaremaa vallaga politseile avalduse volikogu revisjonikomisjoni väite peale, et uuritaks noortekeskuses toimunud sularahatehinguid, tuvastamaks, kas on toime pandud õigusrikkumisi. Vallavolikogu revisjonikomisjon sai vihje, et sularahatehinguid tehakse, aga raha ei jõua vallavalitsuseni.