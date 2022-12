Fidži parlament kinnitas Rabuka peaministriks

Fidži sõjaväel on laialdased õigused sekkuda poliitikasse ning viimase 35 aasta jooksul on toimunud neli riigipööret.

Paljud fidžilased on pelgavad, et valitsuse väited etnilisest vägivallast ja sõjaväe appi kutsumine võib kujuneda «hiiliva riigipöörde» ettekäändeks.

Rabuka kritiseeris reedel valitsust väite eest, et valimiste järel on süvenenud rassism, öeldes, et valitsus «külvab hirmu ja kaost». Enam kui 300-st saarest koosneval Fidžil on suur indo-fidži vähemus ning varem on etniline vägivald suureks probleemiks olnud.