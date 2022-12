Californias sai lennuõnnetuses surma inimene

Õnnetusest filmitud kaadritel võib on näha, kuidas väikelennuk Cessna 150 hädamaandumisel vägivaldselt ümber paiskus. Seda vaid mõne meetri kaugusel maailmakuulsast Santa Monica kaist, mis on populaarne turismiobjekt.

Föderaalse lennundusameti pressiesindaja Ian Gregor ütles, et juhtunu uurimine on käimas.

Pealtnägija Josh Feenberg ütles, et tema ja sõber olid lennuki allakukkumise ajal rannas.

«Mu sõber nägi lennukit väga madalalt lendamas ja oli tõeliselt segaduses. Siis nägime, kuidas lennuk sealt alla liikus ja arvasime, et tuleb sujuv maandumine, kuid see tabas vett ja paiskus ümber. See oli päris hirmutav» rääkis Feenberg telekanalile ABC 7.