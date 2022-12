Kirikufond kogus Pärnu Eliisabeti kiriku torni jaoks 35 000 eurot

Kuna kirik vajab torni renoveerimiseks kokku 340 000 eurot, siis kogumistalgud jätkuvad. Pärnu Eliisabeti kirikust toimub tänavu ka jõuluteenistus, kus osaleb president Alar Karis koos esimese leedi Sirje Karisega. Teenistusel jutlustab peapiiskop Urmas Viilma. Eesti Televisiooni vahendusel näeb üritust ka otseülekandes.

«Sellel aastal kogub Kirikufond jõulukampaaniaga raha Pärnu Eliisabeti kiriku torni renoveerimiseks, milleks kokku on vaja ligi 340 000 eurot,» ütles Kirikufond tegevjuht Katri Gailit. «Mullused kogumistalgud Tallinna Toomkiriku tornikiivri uuendamiseks osutusid ettevõtjate hulgas väga populaarseks, kümned ettevõtjad annetasid 2022 eurot, mitmed ka rohkem ning tänaseks ongi tornikiiver korras. Usun, et selle aasta talgute algus on olnud hoogsamgi kui mullune ning Eesti ettevõtjad teevadki kõik Eesti kirikud koos koguduse liikmete ja aktiivsete ning kultuuripärandist hoolivate kodanikega korda.»

«Aasta 1744, mil pandi Eliisabeti kirikule nurgakivi, viib meid sajandeid tagasi. Vaid mõned aastad hiljem, kaugel Saksamaal, alustas helilooja Johann Sebastian Bach barokkajastut kokkuvõtva teosega «Fuugakunst», et jäädvustada järeltulevastele põlvedele oma ajastu muusikakunst. Barokiajastu sümbolina on meie kultuuriloosse jäädvustatud Pärnu kirik, seda nii arhitektuuris, muusikas, usus kui kunstis. Selle püsimine on meie edasi kanda, meie hoolitseda. Olen väga tänulikud kõigile annetajatele, kuid eraldi tooksin välja ettevõtjad, kes suurte summadega toetades on võtnud oma südameasjaks Eesti kirikute ja kultuuri püsimise,» rääkis Kirikufondi nõukogu esimees Indrek Laul.

«Kõigi annetajate panus on austusväärne ning usun, et kogumistalgute kogutulemus on vähemalt kaks korda suurem – oleme alguses, iga sent loeb,» sõnas Kirikufondi juhataja Janek Mäggi. «Vanadest aegadest, esivanemate pärandist nt 500 aastat tagasi, ei olegi meil alles suurt muud kui need kaunid kirikud, millest kaks kolmandikku on kas kehvas seisus või suisa hävimisohus. See on lubamatu ning seepärast tahame Kirikufondiga korda teha kõik Eesti kirikud, mille väärtus on emotsionaalsete asjade kõrval ka väga praktiline: inimesi tuleb harida, paari panna, meeleolu tõsta ja matta. Eluring algab kirikus ja lõpeb kirikus, see on seadus.»