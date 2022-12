KESKPÄEVATUND ⟩ Moraalses mõttes on see valitsuskoalitsioon üsna jabur

«President muutis poliitikute pühad ärevaks sellega, et jättis välja kuulutamata perehüvitiste tõstmise seaduse. See eelnõu on tekitanud palju paksu verd. Näiteks selle tõttu, et paljud lapsevanemad, kellel on kaks last ja kes on saanud suhteliselt tagasihoidlikku lapsetoetust, mida nüüd siis nipet-näpet juurde pannes lubatakse ka suurendada, jäävad sellisesse ülekohtusesse olukorda, kui sinna kõrvale tõsta kolmanda lapse puhul saadav toetus,» rääkis Priit Hõbemägi.

«Oluline on küsimus kolmanda lapse puhul makstava toetuse indekseerimisest. Selle seaduse järgi on nii, et kahelapselistes peredes saadakse fikseeritud tasu, mille suuruse muutumine sõltub täielikult poliitikute suvast, aga kolmelapselistel peredel, kus kolmas laps saab oluliselt suuremat igakuist toetust, on see indekseeritud. Sees tähendab, et see osa, mis hakkab riigieelarvest välja minema, kasvab aastast aastasse. Miks on kolmanda lapse toetus viidud ebaproportsionaalselt kõrgele ja miks on see lisaks muule veel indekseeritud?» küsis Hõbemägi.