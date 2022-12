Maanteedel esineb jäiseid lõike

Õhtu jooksul esineb ka paiguti udu ning just Lääne-, Kesk- ja Põhja-Eestis on suurem oht härmatise tekkeks. Ilm on enamasti sajuta, kuid teeolud püsivad talvised. Õhutemperatuur langeb -3 kuni -8 kraadini, meremõjuga rannikul tuleb kuni null kraadi.