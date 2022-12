ÄREVAD HETKED KAKUMÄEL ⟩ Politsei pidas kinni relvataolise esemega Selverisse sisenenud mehe

«Mees, kelle kinni pidasime, oli joobes ega osanud oma tegu millegi mõistlikuga põhjendada, pidades seda naljaks. Selline käitumine on aga äärmiselt ohtlik. See hirmutab teisi inimesi, aga sellega luuakse ka reaalne oht, sest teised inimesed ega politseinikud ei tea reageerides, et relv ei ole päris ja kasutavad vajadusel ka erivahendeid, et ohtu tõrjuda,» rääkis Tamm.