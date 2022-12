Rootsi kaitsevägi tunnistas üles: vedasime Estonial rohkem tehnikat, kui ütlesime

Rootsi ohutusjuurdluse keskuse (SHK) juht Jonas Bäckstrand sõnas Aftonbladetile, et kaitsejõudude esindajatelt küsiti mitmeid küsimusi, et anda vastuseid küsimustele, mis on aastakümneid üleval olnud. Mõned neist puudutasid sõjatehnika vedu Estonial.



Varasemalt on Rootsi kaitsevägi tunnistanud, et Estonial toimus kaks vedu - 14.- ja 20. septembril. Nüüd tunnistati SHK-le, et selliseid vedusid toimus veel. «Me viisime läbi intervjuusid kaitseväe esindajatega - nii nendega, kes on veel tööl kui ka nendega, kes enam kaitseväes ei ole. Saadud info näitab, et minevikus oli veel mitu vedu ning nad tunnistavad seda,» ütles Bäckstrand Rootsi väljaandele.



Kaitsevägi kinnitas Rootsi uudisagentuurile TT, et lisaks juba välja öeldud vedudele toimus Estonial «käputäis» vedusid täpsustamata ajal, kuid mitte septembris ega õnnetuse ööl. Kolonel Anders Stach sõnas, et ei saa täpsematest arvudest ega ajaperioodidest rääkida.



Stach sõnas, et transporditi tehnilisi vahendeid koos dokumentatsiooniga, kuid mitte relvi ega laskemoona. SHK-le tunnistati, et tehnikat transporditi tsiviilsõidukitega. Stach ütles TT-le, et selle põhjustest ta rääkida ei saa ning ta ei saa ka rääkida sellest, miks Rootsi kaitsejõud nii kaua ootasid, et vedudest avalikkusele rääkida. Lisaks tunnistas kaitseväe esindaja, et toonane toll vaatles tehnika importi vaid piiratud mahus. Ta rõhutas nüüd, et kaitsejõududele on väga oluline panustada uurimismeeskonna töösse.