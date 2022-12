GRAAFIKUD ⟩ Põlengute ennetamine on ikka puudulik, kahjusummad on aastaga kahekordistunud

Karm statistika näitab, et suitsuandureid, mis võinuks õigel ajal ohust märku anda, polnud isegi pooltes hoonetes. Kui möödunud aastal oli suitsuandur olemas 22 protsendil juhtumitest, kus keegi põlengus elu kaotas, siis tunamullu, nagu ka tänavu, oli see olemas 29 protsendil juhtudest. Olgugi et võrreldes möödunud aastaga on näitaja pisut paranenud, teeb see siiski nõutuks.