Pühade märksõnadeks olid taas joobes juhid ja koduvägivald

«Paraku nägime taas, et jõulude ajal vägivallatsetakse kodudes tavapärasest sagedamini,» sõnas Trei, täpsustades, et kui eelmise aasta jõuludel oli teateid võimaliku lähisuhtevägivalla kohta 131, siis sel aastal tuli neid kolme päeva jooksul 165, mida on keskmisest tunduvalt rohkem. Kriminaalmenetlusi alustati lähisuhtevägivalla tõttu 29.

Koduvägivalla juhtumitest 31 juhul olid ohvriteks või pealtnägijateks lapsed. Näiteks teatas teismeline, et tema ema elukaaslane on liiga palju joonud ja märatseb. Veel teatati, et vanemad kaklevad ning et tugevas joobes ema lõi isale ahjuroobiga vastu nägu, või siis, et isa lõi ema otsmikuga vastu pead, oma väikest last lõi aga käega vastu nägu.