Kaitseväe Akadeemia ei ole tavaline kõrgkool

-õppekavale asumise tingimuseks on läbitud ajateenistus

Igale kadetile on õpingute ajal tagatud palk alates 900 eurost ja tasuta elamiskoht Tartu kesklinnas asuvas ühiselamus. Kadettidel on lai valik sportimisvõimalusi ning erialaseid huviringe, tasuta arsti- ja hambaravi nii õpingute ajal kui ka edasises teenistuses. Igale Kaitseväe Akadeemia lõpetajale on garanteeritud töökoht kaitseväes.