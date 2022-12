Kaitseväe Akadeemia sõelub välja empaatilisi mõtlemisvõimelisi juhte

Ohvitser ja vanemallohvitser toimivad lahingupaarina, see on juhtimismeeskond. Rühmaülem peab arvestama, et ilmselt on rühmavanem temast vanem ja kogenum. Ta on pikemat aega teeninud, aga veebli teenistuskogemus aitabki noorel ohvitseril võimalikult kiiresti aru saada, kuidas kavandada üksuse väljaõpet, milliseid karisid vältida, kus saab tõhusamalt.

Kaitsetahe on kogum väärtustest, hinnangutest ja usust, ning seda ei saa kaitsevägi väga palju mõjutada. Kaitsetahe on strateegilise tasandi efekt, mis saavutatakse eneseusu ja riigitunnetuse kaudu. Kas me usume, et politsei kaitseb meid? Kas me usume, et meie kohtusüsteem on õiglane? Kas me usume, et meie haridussüsteem on maailmatasemel ja aitab meil paremateks kodanikeks saada? Kas me usume, et meie tervishoiusüsteem ravib ja toetab meid, kui vaja on? Ehk siis see kõik kokku on palju suurem sellest, millega kaitsevägi saab panustada. Kaitsevägi peab hoidma võitlustahet.