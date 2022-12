Käesolev aasta on lõppemas ning traditsiooniliselt on aeg Haapsalu raudtee aastalõpuintervjuuks. SA Läänemaa Raudteeprogrammi direktori Rein Riisalu sõnul tuli vabariigi valitsuse otsus Turba-Risti raudteelt mõned päevad enne ehituse algust raha ära võtta ootamatult. «Inimestele, kes on seda raudteed kaua oodanud, on põhiküsimus selles, kas valitsuse otsused peavad või ei pea,» lausus Riisalu.