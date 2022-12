Teed on soolaniisked, esineb jäiseid lõike

Riigi põhi- ja tugimaanteed on üle Eesti soolaniisked või jäised.

Transpordiameti teatel on suuremad teed teisipäeva pärastlõunal soolaniisked või kergelt lumesegused, kõrvalmaanteed ja väiksema liikluskoormusega teed on lumised ning paiguti on teedel jäisemaid lõike.