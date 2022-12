Soome sõjafilm sobib Eesti aspirantide õppematerjaliks

See on Väino Linna Soome jätkusõja teemalise romaani kolmas ekraniseering. Kriitika selle filmi vajaduse üle kerkis üles veel enne filmi valmimist. Kas seda filmi on ikkagi vaja? On ju raamatu põhjal juba vändatud filmid 1955. ja 1985. aastal? Kas uusversioonil on võrreldes eelmiste, väga populaarsete filmidega midagi anda?