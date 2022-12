FOTOD ⟩ Riigikogu lagi hakkas päevinäinud välisrõdu tõttu tilkuma

Riigikogu kantselei majandusosakonna juhataja Argo Koppel ütles, et lekked põhjustas trepi kohal asuv välisrõdu, mis hakkas vett läbi laskma.

«Läbijooksu peatamiseks tuleb rõdu põrand kuni konstruktsoonideni puhastada, teha uus hüdroisolatsioon ning põrand taastada. Selliseid töid on võimalik teha kevad-suvel,» lausus Koppel.

Riigikogu hoone põhjalikust renoveerimisest on räägitud juba aastaid, kuid suurte tegudeni ei ole veel jõutud. Riigikogu hoonetekompleksi esimene hoone ehitati 1230. ning viimane 1935. aastal. Hooned on mitmes asjas ajale jalgu jäänud ning kõige suuremad on probleemid kütte, ventilatsiooni ning valgusega. Nagu näitas tänane päev, tekitab probleeme ka veepidavus.