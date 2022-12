Need klipid peavad kajastama keskkonnasõbralikku käitumist ja keskkonnahoiu temaatikat.

Lepingu kohaselt on ERR, mis peab rahvusringhäälingu seaduse järgi olema saadete, programmide ja muude meediateenuste tootmisel ning edastamisel sõltumatu, võtnud endale kohustuse, et töötab klippide stsenaariumi välja koostöös Tallinna strateegiakeskusega, mille eesmärk on koordineerida linna strateegiliste eesmärkide elluviimist ning toetada linnavalitsust.