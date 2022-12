Üle poole tuhande pöördumise lastemajja: emad ei taha tihti väärkohtlemist tunnistada

Lastemajateenuse juhil Anna Frankil on lootus, et nende praeguste klientide hulgas ei ole neid, kellest kasvavad ise väärkohtlejad.

Pühad ja suvepuhkused peaks olema lastele ilus aeg, ent just siis laekub kõige rohkem teateid nende väärkohtlemisest. «Väärkohtleja pühadel ei puhka» – nii sõnastatud kampaaniaga juhib sotsiaalkindlustusameti lastemaja inimeste tähelepanu sellele, et igaüks saab olla lapse kaitsja, kui tekib kahtlus, et teda on seksuaalselt ära kasutatud.