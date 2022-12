VIDEO ⟩ Sibul: on huvitav, et inimesed räägivad laste kasvatamisel mastaabiefektist

Hommikul oli riigikogus perehüvitiste tõusu seaduse esimene lugemine, kus rahvasaadikud otsustasid, et eelnõud muutmata kujul vastu ei võeta. Kuni 11.30ni oli riigikogu liikmetel aega seadusele esitada muudatusettepanekuid, mida õhtupoole arutama ja hääletama asutakse.

Ülisuure tõenäosusega võetakse algsest eelnõust maha elatise maksmisega seotud lause, milles Karis nägi riivet põhiseadusega. Sellega riigikogu ühisosa ka piirdub. Sotsiaaldemokraadid on varem lubanud esitada muudatusettepaneku, mille eesmärk on likvideerida presidendi poolt välja toodud ebavõrdsus lasterikaste perede ning ühe- ja kahelapseliste perede vahel. Sotside ettepanek on lasterikaste perede toetus jätta tõstmata ning kahekordistada selle asemel esimese ja teise lapse toetust 119 euroni, samuti jätta jõusse kavandatav üksikvanema toetuse tõus 80 euroni.