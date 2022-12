Tallinn võõrustas tänavu ligi 90 rahvusvahelist spordivõistlust

Tänavuste rahvusvaheliste spordiürituste korraldamist toetas pealinn ühtekokku enam kui 865 000 euroga. Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on 2022. aasta olnud hea ettevalmistus järgmiseks liikumisaastaks. «On olnud tegude aasta: toimunud on väga palju kohalikke ja rahvusvahelisi võistlusi, erinevaid sportlikke üritusi ja muid ettevõtmisi. Spordivaldkonna arengud Tallinnas on paistnud silma ka rahvusvahelisel tasandil, mis tõi meile Euroopa Spordipealinn 2025 tiitli,» sõnas Belobrovtsev.