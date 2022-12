VÄLKVIDEO ⟩ Christian Veske: Eestisse elama asumine ei tohiks olla liiga keeruline ka samasooliste paaride puhul

«Ma olen positiivselt meelestatud ja arvan, et Eestis elada on ikkagi lõppkokkuvõttes hea ja kõik need inimesed, kes puutuvad selliste probleemidega kokku, on mõnes mõttes ka võtmeks, et seda olukorda lahendada.»

Ta selgitas, et mida rohkem me kuuleme sellistest paaridest, kellel on reaalsed probleemid Eestisse elama asumisega, seda suurem on ka teadlikkus, et meil on vaja selles asjas mingisugust õiguslikku selgust. «Minu meelest on niimoodi, et paarile kes üksteist armastab ja soovib siduda oma elu Eestiga, peaks see olema võimaldatud ning see ei tohiks olla liiga keeruline.»