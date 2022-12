FOTOD JA VIDEO ⟩ Sild on, aga rongi pole: valminud Rail Balticu ökodukt on ligi meelitanud esimesi metsaasukaid

Olgugi et pole teada, millal täpselt esimesed Rail Balticu rongid punktist A punkti B kihutama asuvad, on sammhaaval valmimas väiksemad, eelkõige loomadele mõeldud taristuobjektid. Raplamaale Urge külla rajatud ökodukt ehk loomasild on järjekorras teine, mis on valmis saanud - kokku tuleb sääraseid rohekoridore trassile üle kolmekümne.