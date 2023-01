Politseitöötajate lapsed jäid jõulukommipakist ilma

Häirekeskuse töötajate lapsed leidsid tänavusest jõulupakist tervislikke maiuseid, muu hulgas korraldati neile pühade puhul üritus koos mustkunstnikuga. Ehkki piirkonniti võivad kingitused erineda, kinnitati ka Ida päästekeskusest, et nende lapsed said jõulupakid kätte.

Teadaolevalt pole politsei- ja piirivalveameti aasta rahaliselt suurt kiita olnud ning kommunikatsiooniosakond kinnitas, et neil jäid seesugused jagamised seekord tõesti ära: «Kuigi jõulupidusid lastele meil see aasta ei olnud, siis teeme neile ikka võimaluste piires erinevaid üritusi,» sõnas pressiesindaja Kerly Virk. «Näiteks said sel aastal politseitöötajate lapsed osaleda perepäeval, lahtiste uste päeval, teaduskeskuse külastusel ja küllap tehakse väiksemates kogukondades ka kohapeal oma lastele aegajalt kokkusaamisi,» lisas ta.