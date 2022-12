Vilja Toomast: lubasin, et lähen teda külastama, aga ei jõudnudki

Vilja Toomast rääkis, et kahtlemata on kurb, kui inimene lahkub ja seitsmekümne kahe aastaselt on siiski liiga vara ära minna. «Ilmselgelt oleks ta võinud kauem elada.»

Toomasti sõnul oli Edgar Savisaarel Eesti poliitikas suur roll ja ennekõike just Eesti taasiseseisvumise aegadel. Ta sõnas, et sel ajal ei ole võimalik tema rolli üle hinnata, ta pani kokku esimese valituse täiesti uutes oludes ja need olid väga rasked ajad.

«Mulle jääb ta meelde väga targa inimesena, hästi suure lugemusega, huvitatusega. Me kuulasime koos klassikalist muusikat ja ta mängis mulle plaate. Huvitatud ja hästi elav inimene.»

Toomasti lausus, viimasel ajal suhtlesid nad põhiliselt telefoni teel ja sellest ei olegi väga palju möödas, kui Edgar Savisaar talle helistas, paraku siis juba haiglast.