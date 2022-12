Priit Toobal Edgar Savisaarest: suur inimene, suur poliitik ja väga hea sõber

Toobal sõnas Postimehele, et Edgar Savisaare laadset poliitikut pole lähiajal Eestis olnud ning pole ka praegu. «Suur inimene, suur poliitik ja väga hea sõber. See kõik mis ma temalt õppinud olen, on tohutu pagas kogu eluks,» ütles ta.