«Kõik sujus väga hästi, ebameeldivaid üllatusi polnud ja läks nii, nagu eelnevalt harjutati,» lausus laevandusettevõtte Alfons Håkans operatsioonide osakonna juht kapten Jussi Keveri. «Neljast pukserist täiesti piisas, sest need on tänapäeval küllaltki võimsad. Üks oli kinnitatud ahtrisse, üks vööri ja kaks laeva küljele. Seda seetõttu, et kui ühel neljast pukserist peaks näiteks ilmnema mingi tehniline probleem, siis on kolm võimelised tööd jätkama.»