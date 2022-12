VIDEO ⟩ Narkojoobes autojuht palus häirekeskuselt abi teda taga ajanud politseinike vastu

Häirekeskusesse laekunud hädakõneni viinud sündmused said alguse kolmapäeva õhtul, kui politseinike tähelepanu pälvis Laagna teel ebastabiilse sõidustiiliga Peugeot. Kui Peugeot´ juht oleks äärepealt reguleerimata ülekäigurajal ka jalakäijad alla ajanud, andis patrull sõidukile peatumismärguande. Seda otsustas juht eirata.

Kui sõiduk siiski korraks peatus, ei paistnud mees korrakaitsjate käsklustest aru saavat ning kihutas edasi. Seejärel helistas ta numbril 112 ja teatas, et teda aetakse agressiivselt taga. Mehele selgitati, et tegu on eravärvides politseipatrulliga ning anti soe soovitus seisma jääda, kirjutas Põhja prefektuur sotsiaalmeedias.