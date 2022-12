Savisaare jäetud vaimset ja poliitilist pärandit hakatakse kaaluma hiljem. Aga juba praegu on selge, et tegemist oli suurmehega. Sama mõõtu suurmehega, nagu olid Konstantin Päts ja Jaan Tõnisson. Meenub, et ka Rein Taagepera, füüsikust politoloog ja ühtlasi Rahvarinde kandidaat Eesti Vabariigi presidendiks 1992. aastal, on neid kolme kunagi nimetanud 20. sajandi suurmeesteks. Savisaar hõivab selles triptühhonis uuema aja positsiooni, mis seostub Eesti iseseisvuse ja vabaduse taastamisega.