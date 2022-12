AK ⟩ Punamonumentide koristamise aasta ehk Tankiajastu lõpp Narvas

Põlised narvalased pidid seda aega ootama üle kolmekümne aasta, et võõra võimu sümbolid nende vaateväljast ära viidaks. 1940. aasta sügisel, kui ­Eesti oli mõni kuu varem annekteeritud, hävitasid okupatsioonivõimud meie monumendid ja mälestustahvlid küll väga kiiresti. Tollel ajal ­kuueaastane olnud Rein Annik mäletab, kuidas ühel sügisööl kaikusid üle linna paugud ning nii eestlaste mälestus­märgid sealt kadusidki.

Nõukogude nostalgiat kultiveerinud kohalikud poliitikud on aastakümneid mänginud Venemaa meediakanalite hullutatud ­linnaelanike tunnetel, aitamata neil mõista, et võõra riigi imperialismisümbolid mitte ainult ei sobi vabasse Euroopa riiki, vaid solvavad selle maa põlis­elanikke. Annik ütles Postimehele, et 1970. aastal kusagilt tankiromulast toodud ja jõe kaldale üles ­seatud vanal tankil polnud Narvaga otseselt mitte mingit seost, kuid kaudselt küll, sest sümboliseeris Nõukogude vägede vallutust.