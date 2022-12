Päästeamet saatis Ukrainasse demineerimisalast abi

«Visiidil nägin piirkondi Kiievi lähiümbruses, kuhu venelased jätsid taandudes maha miine täis metsad ja põllud. Seal ei saa liikuda inimesed ega metsa- ja põllutöömasinad. Kümned tuhanded ruutkilomeetrid on ohutsoon, kus seiskunud nii põllumajandus kui metsatööstus. Sellega asi muidugi ei piirdu – mineeritud on ka olulised infrastruktuuriobjektid ja näiteks elektrijaamad,» ütles Läänemets.

«Ukraina territooriumil kestev sõda on nõudnud rohkelt inimohvreid ja hävitanud kodusid. Alad, mida ukrainlased on suutnud vabastada, on endiselt ohtlikud ja peidavad endas arvukalt lõhkekehi. Selleks, et inimesed saaksid naasta vabastatud piirkondadesse, on vaja need eelnevalt lõhkekehadest puhastada.