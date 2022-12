Urmas Reinsalu: Ukraina rahvuse eitamise ja genotsiidiga võtab Venemaa juhtkond ise eeskuju natsiideoloogiast

«Ukraina rahvuse eitamise ja genotsiidiga võtab Venemaa juhtkond ise eeskuju natsiideoloogiast, sellele on rahvusvaheliselt antud tabav nimetus rašism. Venemaa juhtkond kuulub oma kuritegude eest rahvusvahelise tribunali alla,» rõhutas Reinsalu.

«On sümptomaatiline, et kõige hüsteerilisemalt ründab Venemaa verbaalselt just riike, kes on tugevaimad Ukraina toetajad,» toonitas Reinsalu.