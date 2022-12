FOTOD ⟩ Loomaaia šimpansid valmistuvad aastavahetuseks: rahustav tablett puruks ja meega suhu

Varasema kogemuse järgi on šimpansitel aasta esimesel päeval - vahetult pärast ilutulestiku pauke ja mürglit - olnud kõht lahti, nad on väga rahutud ega suuda magada. «Vaatasin artikleid, et sellest on ka varem kirjutatud. Mõtlesin, et issand jumal, miks me midagi siis ei tee?» meenutas üle 36 aasta loomaaias töötanud ja eeskätt ahvidega tegelenud Imbi Taniel.