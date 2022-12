Endine Savisaare nõunik Vladimir Juškin: ainult suurtel inimestel on suured pahed

Savisaarele on aastate jooksul sageli ette heidetud, et ta polnud piisavalt isamaaline, et tema nägemus Eesti kui iseseisva riigi arengust oli kahtlane. Kas Savisaar oli siiras Eesti patrioot?

Ma arvan, et jah. Kui ta seda polnuks, siis milleks oli tal vaja seda julgust, seda kangekaelsust võitluses Moskvaga? Sel päeval, kui Eesti parlament võttis vastu iseseisvusdeklaratsiooni, olin Moskvas, sest päev varem pidid toimuma läbirääkimised Savisaare ja Pavlovi (NSV Liidu peaminister 14.01.-28.08.1991) vahel. Istusin ja valmistusin nendeks kui Savisaarele helistati ja öeldi, et Pavlov valmistab ette liidulepingut. Kohtumine jäi ära.

Kui jõudsin Tallinna, tuli mulle vastu Savisaar koos ihukaitsjaga. Õnnitlesime üksteist, et elame nüüd iseseisvas riigis. Kirjutasin enda jaoks päevikusse: «Tulin iseseisvasse Eestisse, aga Tallinna reidil seisab suur dessantlaev, Eestis paikneb Nõukogude armee, töötab KGB, töötab «viies kolonn», vat selline iseseisvus. Kellelegi polnud veel selge, kas see iseseisvus, mille poolt parlament oli hääletanud, saab teoks või mitte. Savisaar tegutses reaalsetes oludes karmilt Moskva vastu. Sirgeselgselt ja julgelt. Seetõttu usun, et tegemist oli tõelise patrioodiga. Sest mingid inimesed istusid sel ajal kuskil, näiteks Tartus, jõid õlut ja arutasid, aga tema pidi tegutsema.

Kas mäletate mõnda ägedat vaidlust, kus te temaga nõus ei olnud? Kui jah, siis millest see oli?