REPORTAAŽ ⟩ Miks ma peenema rahva peol lutti ei imenud

«Ja õhtul lähed sa siis orgiale?» tähendas toimetaja asjalikult mu õhtuseid tegevusplaane arutades. Häälitsesin nõustuvalt. Mis sest, et «orgia» pole juba teist aastat toimuva ürituste sarja «Glory Hole» kirjeldamiseks kõige täpsem sõna. Kasvõi seetõttu, et tänavu on peoperenaine Maret Soom eksklusiivsed näitemängud ajastanud jõuluajale ja seetõttu on peo alanimetuseks «Holy Hole». Sündmuste käigust ette rutates võib öelda, et jõulumeeleolust ei jää ka puudu, näiteks võivad peole kogunenud kohata ööpimeduses üht anal plug’ide ja piitsadega hangeldavat tiirasepilgulist päkapikku.