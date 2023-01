McDonald's avas Eestis üheteistkümnenda restorani

Lasnamäel avatud uut restorani ehitades järgis ettevõte energiasäästlikkuse põhimõtteid ja kõikide funktsioonide keskkonnasõbralikkust. Esimest korda on McDonald’si restoranil päikesepaneelid, mis võimaldavad energiakulusid optimeerida. Smuuli restoranil on 60 päikesepaneeli ning maja kuulub A+ energiaklassi. Lisaks on Smuuli restorani parklas elektriautode laadijad.

McDonald'si Baltikumi tegevdirektori Vladimir Janevski sõnul sisaldab uus kiirtoidukoht kõiki restoraniketi innovaatilisi lahendusi. 400 ruutmeetril laiuval restoranil on olemas nii McDrive, McCafé kui ka uusim digitaalne lahendus – mobiilse tellimise ja maksmise võimalus. Esimest korda on Tallinnas kahe alaga drive-in-restoran, mis tähendab, et ka ootejärjekorrad lühenevad ja toidu saab kiiresti kätte. Smuuli restorani avamisega loodi piirkonda juurde 77 töökohta.

«Aina rohkem organisatsioone kas avastavad enda jaoks Lasnamäe linnaosa või julgevad laiendada oma tegevust meie juures, pakkudes aina rohkem võimalusi meie elanikele. See on suur osa meie linnaosa arengust ning selle üle on vaid hea meel,» ütles Lasnamäe linnaosavanem Julianna Jurtšenko.

Koos Smuuli restorani avamisega otsustas McDonald’s annetada 10 000 eurot Tallinna lastehaigla toetusfondile, et aidata neid lapsi, kes vajavad uusi meditsiinilisi vahendeid hädavajaliku ravi saamiseks.

«Lastehaigla toetusfond on olnud meie hea partner mitme aasta vältel ning neile annetades saame anda tagasi ka kogukonnale,» sõnas Janevski.