Väheseid ilutulestikke näeb Paides, Triigis ja Maardus

«Meie lootus on alati olnud, et äkki jääb inimestel siis platsidel paugutamist sellel hetkel mõnevõrra vähemaks ja ei ole neid kohtasid, kus mingid seltskonnad keset inimesi paugutavad,» kõneles Postimehele ilutulestiku organiseerimise enda õlule võtnud vabaühenduse juhatuse liige ja ühtlasi Paide linnavolikogu esimees Tarmo Alt.

«Tulge Paidesse ilutulestikku vaatama. Paide võtab kõik rõõmuga vastu. Peame siis ruttu kohvikupidajatele ka teatama,» naeris ta ja pakkus, et võib-olla on paari aasta möödudes Paide ainuke linn Eestis, kus ilutulestikku näeb ning kohalikel kauplejatelgi läheb meel rõõmsaks.

Lääne-Viru maakonnas korraldatakse aastavahetuse ilutulestikku aastanumbri vahetumisel Väike-Maarja vallas Triigi külas. Veidi üle kahesaja elanikuga asulas on ilutulestiku tegemise tava hoitud ka varasematel keerulistel koroonaviiruse leviku aastatel.

Külavanem Tarmo Rebane ütles, et hoolimata rasketest aegadest soovitakse teha ilutulestikuga rõõmu eelkõige oma küla rahvale, aga ka ümbruskaudsetele.

«Kes pani, viis, kes kümme, kes viisteist eurot. Isegi üks neljakümneeurone annetus tehti ning üks ettevõte on igal aastal meie ilutulestikku toetanud,» rääkis Rebane. Tema sõnul kulub ilutulestiku peale kokku umbes 600 eurot. Tulevärk kestab üle nelja minuti.

«Midagi rõõmustavat peab ikka inimestele pakkuma. Usun samuti, et ka ukrainlased teevad ilutulestikuraketil ja pommiplahvatusel vahet. Kindlasti muudab see hetk nendegi tuju pisut paremaks, sest muidu kuuleb päevast päeva ainult halbu uudiseid,» kõneles külavanem. «Seda, kui palju Triigis koeri on, võin ühe käe näppudel üles lugeda. Õuekoeri pole meil üldse. Vähiravifondile annetame igaüks niikuinii.»