Kim kutsus üles Põhja-Korea tuumaarsenali hüppeliselt suurendama

KCNA tõi välja, et riik kavatseb ühtlasi välja arendada uue mandritevahelise ballistiliste rakettide süsteemi, mille põhiülesanne on kiire tuumavastulöök.

«Põhja-Korea on tuumarelvade masstootmisest varemgi rääkinud,» kommenteeris Asani poliitikauuringute instituudi teadur Go Myong-hyun.

«Eesmärgiks on, et kui Põhja-Korea hakkab massiliselt tootma tuumarelvi, siis ei jää Ühendriikidel lõpuks muud valikut, kui Põhja-Koread kunagi tuumariigina tunnustada,» ütles teadlane uudisteagentuurile AFP.

«Kim Jong-uni uusaastasõnum on umbes nagu, et »hakkame tuumarelvadega mängima«,» lisas Go.