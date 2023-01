LUGEJA FOTO ⟩ Hiina saatkonna ülevaatuseta auto käitus Tallinna liikluses eriti veidralt

Postimehe lugeja saatis foto, kus on näha, et Hiina Rahvavabariigi suursaatkonnale kuuluv auto pargib Keldrimäe tänaval Hsaatkonna majandus- ja kommertsbüroo vastas. Diplomaatilise numbrimärgiga must BMW peatus aga ühesuunalisel tänaval vastupidiselt sõidusuunale. Samuti selgus, et autol puudub kehtiv ülevaatus.