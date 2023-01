FOTOD ⟩ Lõuna-Eestis kestab seenehooaeg aasta läbi

Mürgi tegemistesse on Postimees oma lugejaid varemgi pühendanud. Seda põhjusel, et «karjääri» jooksul üle paarisaja eri liigi, neist arvestatava hulga söögiseeni leidnud naine jätkab omalaadse rekordi püstitamist, käies juba viiendat aastat jutti iga kuu kodukandis saaki nõutamas. Saavutus on märkimisväärne seetõttu, et Paganamaa seenehull, nagu Mürk ennast ise naljatamisi kutsub, pole päris tühja pihuga metsast veel naasnud.