Valitsus plaanib kriitikatules metsanduse arengukava kiirelt riigikokku saata

«Eelnõu lisas 1 on endiselt toodud raiemahu määr, ­mille suurusjärguga me nõustuda ei saa, ning leiame, et koos ­sellega MAKi vastu võtta ei tohi, kuna see ei võimalda Eestil täita kestlikkuse eesmärke ning on vastu­olus eelnõus kirjas olevate põhi­mõtetega,» heitis ette Eesti kesk­konnaühenduste koda.