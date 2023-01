Nõmmekad kahtlustavad postkasti pistetud linnaosa kalendris poliitreklaami

«Kas teadsite, millal on Nõmmele linnaõiguste andmise aastapäev, asutati peatus seitsmendal verstal või sündis Nõmme rajaja Nikolai von Glehn? Linnaosavalitsusel on kena traditsioon anda igal aastal välja kalender, mis sisaldab lisaks tavapärasele kalendaariumile ka Nõmme olulisi tähtpäevi,» said nõmmekad kalendri lõpust Kuri pöördumisest lugeda.