President Narvas: siit läheb murdejoon, kus ühel pool on vabadus ja teisel pool selle puudumine

«Narva valis endale tunnuslauseks «Euroopa algab siin». Nii ongi, Narvast algab euroopalik mõtteruum. Aga Narva tunnuslause võiks ka olla «Vabadus algab siin». Sest tõepoolest, siitsamast – Narva külje alt – läheb murdejoon, kus ühel pool on vabadus ja teisel pool vabaduse puudumine. See pole enam mõtteline, vaid praegu juba poliitiline joon, mis asetab meid vabaduse esimestele meetritele,» rõhutas Karis.

Hiljuti palus riigipea Narva gümnasistidel kirjutada teemal «Mis on vabadus?». «Neid esseesid on tore lugeda, kuna kirjutavad vaba maa vabad noored, kirjutavad vabalt ja kammitsuseta. See on ka loomulik, sest nagu ütleb Anna Boikova – nende vabaduse päev saabus nende sündimise päeval,» ütles riigipea.

«Mul on hea meel, et noored näevad vabadust läbi inimeseks olemise. Nii tähendab vabadus Jana Švaigerile oskust «mitte lasta end piirangutesse kukkuda, mida enda jaoks oleme ise välja mõelnud». Ja Sofia Spiridonova seab endale piiri, et vabadus rääkida kõike ei tohi riivata ega solvata kaaskodanike vabadust mõelda teisiti,» tsiteeris Karis Narva noori.

Alar Karis kõnet pidamas. Foto: Presidendi kantselei

«Siit on paljudel täiskasvanutel õppida ning kui nad õpivad, on meie avalik sõna- ja mõtteruum palju puhtam, helgem.» Päris mitu gümnasisti osutas, et vabaduse vastand on hirm. «Kui inimene kardab midagi, ta pole tõesti vaba,» kirjutas Daniil Ilkevitš.