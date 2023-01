FOTOD ⟩ Tallinnas mälestati Vabadussõjas langenuid

«Linnadele ja küladele langevad pommid, üks rünnakulaviin järgneb teisele. Ukrainlased on üles näidanud enneolematut vaprust ja tõestanud, et nad suudavad kordades võimsama jõu vastu organiseeritult ja tulemuslikult tegutseda. Eesti Vabadussõja rinnetel 1918 ja 1919 toimunu on mõneti vägagi sarnane Ukrainas täna toimuvaga ent seal kahjuks hoopis suuremas mastaabis,» lausus Pevkur.

Ta lisas, et Vabadussõda õpetas, et väikese rahva ja riigi jaoks on oluline omada sõpru ning liitlasi. «Me ei tohi jääda üksi. Aga see tähendab ka seda, et me ise ei tohi kunagi jätta oma sõpru ja liitlasi üksi. Eesti on ning on ka tulevikus liitlane, kellele võib loota ja seda mitte ainult sõnades,» ütles Pevkur.