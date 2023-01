FOTOD ⟩ Mereväe ja PPA laevad ühinesid ühiseks laevastikuks

Politsei- ja piirivalveamet jätkab merereostuse avastamist merealal ja piiriveekogudel lennuvahenditega ning avastamist ja merereostuse likvideerimise korraldamist piiriveekogudel. Ka merepääste jääb siseministeeriumi vastutusalasse, kuid vajadusel on võimalik kaasata mereväe laevu sündmuste lahendamisse. Lisaks võimaldab laevastike ühendamine edaspidi hankida ühiseid platvorme kõikide vajalike ülesannete täitmiseks ja teha merejulgeoleku tagamiseks ühtseid investeeringuid.

Siseminister Lauri Läänemets rõhutas, et laevastike ühendamine ja üleandmine pole pelgalt tehniline formaalsus.

«Tänast olukorda vaadates peame tulevikus tõstma reageerimisvõimekust erinevatele hübriidväljakutsetele ja kriisiolukordadele merel, sest väikse pindala kohta on Eestil pikk merepiir tiheda mereliiklusega piirkonnas. Läänemereriigina on meil lisaks oma piirikontrollile vastutus ka oma partnerriikide ees - peame olema valmis ja suutelised reageerima eri ohuolukordadele ning vajaduselt vääriliselt panustama koos partneritega. PPA ja Kaitseväe võimekuste ühendamine on selles kontekstis enamat kui osade summa ning reaalselt tõstab riigi merekaitsevõimekust ja seirevõimet meie piiriveekogudel,» selgitas siseminister Läänemets.