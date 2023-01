Riik ootab Narvalt punamonumentide eemaldamiseks luba

Mõlema kohta on andnud riigikatselei juures tegutsev punamonumentide hindamise töörühm soovituse need avalikust ruumist eemaldada. Riigikantselei juhib kirjas Narva linnavalitsusele tähelepanu, et okupatsioonivõimu sümbolitega punamonumentide eemaldamisel saab linna aidata Eesti Sõjamuuseum koostöös Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusega, kuid selleks on vaja Narva linna nõusolekut mälestusmärkide eemaldamiseks.