Estonia ooperiteatri juhatuse esimees Ott Maaten ütles Postimehele, et kuna juurdeehitis seisab riiklikult oluliste objektide nimekirja tipus, on nad eesmärgi nimel juba tükk aega tegutsenud. Tema sõnul on vaja kõigepealt välja töötada lähtetingimused, et korraldada konkurss parima arhitektuurilahenduse saamiseks. Appi on kutsutud selle ala tunnustatud ekspert, arhitekt Tõnu Laigu, kes andis lahenduse mahu analüüsi üle juba eelmisel suvel.