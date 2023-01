GALERII ⟩ Kadrioru park saab uue näo: uuele majandushoonele pandi nurgakivi

«Oranžerii (ehk aednikemaja - toim.) on üks suuremaid viimaste aastate investeeringuid Kadrioru pargi arendamiseks. Mul on väga hea meel, et kriisidest hoolimata liigume selle rajamisega aktiivselt edasi,» ütles Svet. «Multifunktsionaalne oranžerii loob head tingimused mitmete taimeliikide kasvatamiseks ja inimestele näitamiseks ta talveajal. Ühtlasi on tegemist majandushoonega, mis märkimisväärselt parandab Kadrioru pargi meeskonna töötingimusi.»