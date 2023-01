Esimesena Euroopas ⟩ Eesti läheb Venemaa külmutatud varade kallale

Euroopa Liit on alates Venemaa kallaletungist Ukrainale külmutanud 17 miljardi euro väärtuses oma valduses olevaid Kremli varasid, lisaks on sanktsioonidega külmutatud 300 miljardi euro väärtuses Vene keskpanga välisvaluutareserve.

Kuna aga Euroopa Komisjonil ei edene nende varade kasutamise üle otsustamine, siis nüüd haaras Eesti ohjad ja on ise tegemas seda esimest sammu.